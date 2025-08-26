1 órája
Megszólalt a bíróság: új döntés a sárisápi erőszaktevő ügyében
Megrázta a közvéleményt, amikor február végén egy tíz év alatti kislányt bántalmazott egy férfi. A sárisápi erőszaktevő ügyében most újabb döntés született.
Sokakat megrázott, amikor idén februárban egy tíz év alatti kislány lett a sárisápi erőszaktevő áldozata. A férfi azóta előzetes letartóztatásban van, és most újabb fejlemény érkezett.
Három hónappal hosszabbították meg a letartóztatást
Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság meghosszabbította az elkövető fogva tartását. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság augusztus 25-én tárgyalta az ügyet. Az tettest is meghallgatták, majd döntés született: a férfi november 28-ig marad rács mögött. A határozat jogerős, azt minden érintett – az ügyészség, a vádlott és védője – tudomásul vette. Mint korábban megírtuk, az ügyészség szerint a férfi szökését és a bűnismétlés veszélyét csak a folyamatos fogva tartás zárhatja ki.
Újabb fejlemények a sárisápi erőszakoló ügyében, aki egy kislányt bántalmazott
Egy napig volt szabadlábon a sárisápi erőszaktevő
A történet még február 26-án kezdődött, amikor az elkövető a sárisápi temető közelében találkozott egy kislánnyal, majd egy elhagyatott területre vitte, ahol erőszakot alkalmazva bántalmazta. Mint arról már beszámoltunk, a férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: szándékos bűncselekmény miatt korábban börtönbüntetést töltött, ahonnan február 16-án feltételesen szabadult. Szabadsága azonban nem tartott sokáig, másnap már betörés és lopás miatt hallgatták ki, miután a sárisápi művelődési ház ablakát betörve bort lopott.
Nagy erőkkel keresik a rendőrök ezt a szexuális ragadozót +videó
Hajtóvadászat és gyors elfogás
Az eset idején a rendőrség és polgárőrök azonnal mozgósították erőiket. Mint arról korábban írtunk, körözést adtak ki a 49 éves férfi ellen, drónokat is bevetettek a keresésbe, és a helyi polgárőrök - köztük Kollár Károly polgármester is - részt vettek a kislány felkutatásában. A hajtóvadászat gyors eredményt hozott: néhány órán belül elfogták az elkövetőt.
Mi jöhet ezután?
Az ügyészség továbbra is azt képviseli, hogy a közbiztonság érdekében a férfi rács mögött maradjon az eljárás végéig. A súlyos bűncselekmény és az elkövető előélete miatt a hatóságok szigorúan járnak el. A nyomozás folytatódik, az ítélethozatal pedig várhatóan jövőre születhet meg.