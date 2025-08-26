augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ügyészség

1 órája

Megszólalt a bíróság: új döntés a sárisápi erőszaktevő ügyében

Címkék#Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség#Tatabányai Járásbíróság#indítvány#kislány

Megrázta a közvéleményt, amikor február végén egy tíz év alatti kislányt bántalmazott egy férfi. A sárisápi erőszaktevő ügyében most újabb döntés született.

Kemma.hu

Sokakat megrázott, amikor idén februárban egy tíz év alatti kislány lett a sárisápi erőszaktevő áldozata. A férfi azóta előzetes letartóztatásban van, és most újabb fejlemény érkezett. 

A sárisápi erőszaktevő ügyében a Tatabányai Járásbíróság ismét meghosszabbította a letartóztatást
A sárisápi erőszaktevő ügyében a Tatabányai Járásbíróság ismét meghosszabbította a letartóztatást
Forrás: Facebook/OPSZ

Három hónappal hosszabbították meg a letartóztatást

Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a bíróság meghosszabbította az elkövető fogva tartását. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság augusztus 25-én tárgyalta az ügyet. Az tettest is meghallgatták, majd döntés született: a férfi november 28-ig marad rács mögött. A határozat jogerős, azt minden érintett – az ügyészség, a vádlott és védője – tudomásul vette. Mint korábban megírtuk, az ügyészség szerint a férfi szökését és a bűnismétlés veszélyét csak a folyamatos fogva tartás zárhatja ki.

Egy napig volt szabadlábon a sárisápi erőszaktevő

A történet még február 26-án kezdődött, amikor az elkövető a sárisápi temető közelében találkozott egy kislánnyal, majd egy elhagyatott területre vitte, ahol erőszakot alkalmazva bántalmazta. Mint arról már beszámoltunk, a férfi nem volt ismeretlen a hatóságok előtt: szándékos bűncselekmény miatt korábban börtönbüntetést töltött, ahonnan február 16-án feltételesen szabadult. Szabadsága azonban nem tartott sokáig, másnap már betörés és lopás miatt hallgatták ki, miután a sárisápi művelődési ház ablakát betörve bort lopott.

Hajtóvadászat és gyors elfogás

Az eset idején a rendőrség és polgárőrök azonnal mozgósították erőiket. Mint arról korábban írtunk, körözést adtak ki a 49 éves férfi ellen, drónokat is bevetettek a keresésbe, és a helyi polgárőrök - köztük Kollár Károly polgármester is -  részt vettek a kislány felkutatásában. A hajtóvadászat gyors eredményt hozott: néhány órán belül elfogták az elkövetőt.

Mi jöhet ezután?

Az ügyészség továbbra is azt képviseli, hogy a közbiztonság érdekében a férfi rács mögött maradjon az eljárás végéig. A súlyos bűncselekmény és az elkövető előélete miatt a hatóságok szigorúan járnak el. A nyomozás folytatódik, az ítélethozatal pedig várhatóan jövőre születhet meg.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu