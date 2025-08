Újabb tragédia az OZORA fesztiválon, valakit megkéseltek

A 2025-ös OZORA Fesztivál a végéhez közeledik, azonban a szombati napon egy szomorú eset árnyékolta be a rendezvényt. A FEOL egyik olvasója arról számolt be, hogy késelés történt a fesztiválon, amelyhez mentőhelikoptert is riasztottak.

Szörnyű esett történt az OZORA fesztiválon

Forrás: Feol.hu

Nem ez az első tragédia az idei OZORA Fesztiválon

A lap megkeresésére a fesztivál főszervezője megerősítette az incidenst.

– A hír igaz, valóban késelés történt a fesztiválon. Az indíték egyelőre tisztázatlan – tette hozzá. További részletek a FEOL oldalán ITT tudnak olavasni.