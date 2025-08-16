Nagy a baj: összeütközött két autó a 13-as főúton

Karambolozott két személyautó a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között, a 13. kilométernél szombat este. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, amelyek egyike akadályozza a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is – írta meg a katasztrófavédelem.