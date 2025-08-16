augusztus 16., szombat

1 órája

Nagy a baj: összeütközött két autó a 13-as főúton

Címkék#forgalom#katasztrófavédelem#autósok#karambol#baleset

Nagyigmánd és Kisigmánd között dolgoznak a tűzoltók.

Kemma.hu

Karambolozott két személyautó a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között, a 13. kilométernél szombat este. A nagyigmándi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat, amelyek egyike akadályozza a forgalmat. A helyszínen vannak a mentők is – írta meg a katasztrófavédelem.

 

