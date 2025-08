Kitálalt Weiszdorn Róbert családja a móri mészárlásról

Móri mészárlás: kitálalt az elkövető testvére

A család szerint a történtek mindenkit tönkretettek, nemcsak az áldozatok hozzátartozóit, hanem őket is. „Még most is összeszorul a gyomrom, ha szóba kerül a móri bankrablás. Az első tárgyaláson fogtam fel igazán, hogy tényleg ott volt” – mondta Krisztina.

Elmondása szerint apjuk továbbra is látogatja a börtönben Róbertet, de a múltbeli eseményekről képtelenek beszélgetni, mert az teljesen összetöri.

Weiszdorn barátja, Gábor visszaemlékezett arra is, hogyan találkoztak a későbbi gyilkossal, Nagy Lászlóval:

Maradjunk annyiban, ha azt mondom, nem volt szimpatikus, azzal már megdicsértem. Mondtam is Robinak, hogy ha ezt az embert még egyszer elhozod dolgozni, én többé nem jövök

Nem tartja magát gyilkosnak a móri mészárlás elítéltje

Weiszdorn a rácsok mögött megtért és diplomát szerzett teológiából. A bűncselekmény elkövetése előtt született három gyermeke, akik megváltoztatták a nevüket.

A férfi makacsul kitart állítása mellett, mely szerint igaz, hogy ő is használta fegyverét az ügyféltérben, viszont a biztonsági őr halálát nem ő okozta. A lelkiismerete persze így sem tiszta, de minden este azzal a tudattal hajtja álomra a fejét, hogy ő nem ölt és hogy állítja: nem volt tudomása arról, hogy a bűntársa ilyen vérengzést visz véghez a bankfiókban.

Elvégeztem, amit nekem kiadott utasításba, fogjam le a kamerát, álljak oda az ajtóba, küldjem el az embereket, ez volt a feladatom

– mondta Nagy Lászlóra utalva. Weiszdorn ügyvédje a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult a büntetés enyhítéséért.

A teljes interjúért a rokonokkal, valamint a további részletekért kattintsatok ERRE A LINKRE.