Jegycsalás áldozata lett egy oroszlányi szurkoló – a rendőrség óvatosságra int a Magyarország–Portugália meccs előtt

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a sértett három belépőt szeretett volna venni a Magyarország–Portugália meccsre, és a hirdetőnek el is utalta a kért összeget. A jegyek azonban nem léteztek, így a férfi nemcsak a pénzét veszítette el, hanem a mérkőzés élményétől is megfosztotta a csaló.

Hamarosan itt a Magyarország–Portugália meccs

Forrás: Getty Images

Magyarország–Portugália: a csalók mindenhol ott vannak

A rendőrség hangsúlyozza: hasonló esetek elkerülése érdekében a szurkolók kizárólag hivatalos értékesítési csatornákon keresztül vásároljanak jegyet, és soha ne utaljanak pénzt ismeretlen személynek előre.

Az egyenruhások szerint a csalók kifejezetten a nagy érdeklődésű eseményekre – például futballmeccsekre – próbálnak hamis belépőket kínálni, ezért mindenkit fokozott óvatosságra intenek.