2 órája
Jegycsalás áldozata lett egy oroszlányi szurkoló – a rendőrség óvatosságra int a Magyarország–Portugália meccs előtt
Egy oroszlányi férfi 75 ezer forintos kárt szenvedett el, miután közösségi oldalon hirdetett belépőket vásárolt volna a közelgő Magyarország–Portugália labdarúgó mérkőzésre. A kifizetett jegyek azonban sosem érkeztek meg hozzá.
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán számolt be az esetről. Mint írták, a sértett három belépőt szeretett volna venni a Magyarország–Portugália meccsre, és a hirdetőnek el is utalta a kért összeget. A jegyek azonban nem léteztek, így a férfi nemcsak a pénzét veszítette el, hanem a mérkőzés élményétől is megfosztotta a csaló.
Magyarország–Portugália: a csalók mindenhol ott vannak
A rendőrség hangsúlyozza: hasonló esetek elkerülése érdekében a szurkolók kizárólag hivatalos értékesítési csatornákon keresztül vásároljanak jegyet, és soha ne utaljanak pénzt ismeretlen személynek előre.
Az egyenruhások szerint a csalók kifejezetten a nagy érdeklődésű eseményekre – például futballmeccsekre – próbálnak hamis belépőket kínálni, ezért mindenkit fokozott óvatosságra intenek.