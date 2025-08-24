Káosz az M1-es autópályán, újabb karambol történt

Ahogyan arról beszámoltunk, a reggeli órákban két baleset is történt. Egy hármas ütközéshez mentőket is kellett riasztani, egy másik szakaszon pedig 10 kilométeres torlódás is kialakult. Az MKIF Zrt. Információja és az Útinform szerint újabb baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalán, a 123-as kilométernél.

Három kilométeres torlódás az M1-esen

Torlódás az M1-esen

A járművek a belső sávon állnak. 3 kilométeres dugó alakult ki az országhatár irányába.