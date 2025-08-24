Figyelem!
47 perce
Káosz az M1-es autópályán, újabb karambol történt
Nem indul jól a vasárnap, ez már a harmadik baleset, amiről tudunk. Újabb baleset az M1-es autópálya egyik szakaszán.
Ahogyan arról beszámoltunk, a reggeli órákban két baleset is történt. Egy hármas ütközéshez mentőket is kellett riasztani, egy másik szakaszon pedig 10 kilométeres torlódás is kialakult. Az MKIF Zrt. Információja és az Útinform szerint újabb baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalán, a 123-as kilométernél.
Torlódás az M1-esen
A járművek a belső sávon állnak. 3 kilométeres dugó alakult ki az országhatár irányába.
