augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

18°
+27
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

47 perce

Káosz az M1-es autópályán, újabb karambol történt

Címkék#m1-es#dugó#baleset

Nem indul jól a vasárnap, ez már a harmadik baleset, amiről tudunk. Újabb baleset az M1-es autópálya egyik szakaszán.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk, a reggeli órákban két baleset is történt. Egy hármas ütközéshez mentőket is kellett riasztani, egy másik szakaszon pedig 10 kilométeres torlódás is kialakult. Az MKIF Zrt. Információja és az Útinform szerint újabb baleset történt az M1-es autópályán az országhatár felé vezető oldalán, a 123-as kilométernél. 

Három kilométeres torlódás az M1-esen
Három kilométeres torlódás az M1-esen

Torlódás az M1-esen

A járművek a belső sávon állnak. 3 kilométeres dugó alakult ki az országhatár irányába.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu