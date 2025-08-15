Helyszíni fotókon a tömegbaleset Tatánál, ennyi maradt az autóból

Nem ez volt az egyetlen baleset a sztrádán csütörtökön. A délelőtti órákban a a Sasfészek-tó pihenőhelynél szintén karambol történt. A kiépített terelésnél ütközött egy személyautó és egy kamion.

Balesetettel kezdődött a péntek is az M1-esen

Két baleset is nehezítette a reggeli órákban a közlekedést az M1-es autópálya két szakaszán. Ahogy arról portálunk is beszámolt, Tatabánya-centrum csomópontnál és a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál történt karambol. Azóta mindkét helyszínen újra két sávon haladhat a forgalom.

Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást. A Tata és a Tatbánya csomópontok közötti szakaszon a Győr felé és a Budapest felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, szalagkorlátjavítás miatt. Győr felé 4-5 kilométeres, és Budapest felé is 4-5 kilométeres a torlódás.