1 órája
Helyszíni fotókon a tömegbaleset Tatánál, ennyi maradt az autóból
Nem könnyű a közlekedés a napokban a sztrádán. A napokban több karambol is történt. A csütörtöki M1-es balesetben az egyik jármű szinte teljesen megsemmisült.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtökön hajnalban történt tömegbaleset az M1-es autópályán, Tata térségében, a főváros felé vezető oldalon. Az M1-es baleset kapcsán helyszíni fotókat is megosztottak a katasztrófavédők. A karambolban érintett egyik autóból szinte semmi sem maradt.
Brutálisan összetört az autó az M1-es balesetben
A 66-os kilométerszelvénynél történt szerencsétlenségben négy jármű, három személyautó és egy nyerges vontató volt érintett. A karambol következtében óriási torlódás alakult ki, ami csak lassan oszlott. Ahogy arról a katasztrófavédelem a közleményében ír, a a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a műszak mentést, két járművet is áramtalanítani kellett.
Szörnyű tömegbaleset Tatánál
Nem ez volt az egyetlen baleset a sztrádán csütörtökön. A délelőtti órákban a a Sasfészek-tó pihenőhelynél szintén karambol történt. A kiépített terelésnél ütközött egy személyautó és egy kamion.
Balesetettel kezdődött a péntek is az M1-esen
Két baleset is nehezítette a reggeli órákban a közlekedést az M1-es autópálya két szakaszán. Ahogy arról portálunk is beszámolt, Tatabánya-centrum csomópontnál és a Herceghalom-Zsámbék csomópontnál történt karambol. Azóta mindkét helyszínen újra két sávon haladhat a forgalom.
Az Útinform legfrissebb tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske és Budapest között az erős forgalom miatt telítettek a sávok, szakaszos torlódások nehezítik a haladást. A Tata és a Tatbánya csomópontok közötti szakaszon a Győr felé és a Budapest felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, szalagkorlátjavítás miatt. Győr felé 4-5 kilométeres, és Budapest felé is 4-5 kilométeres a torlódás.