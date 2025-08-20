1 órája
Szalagkorlátnak és egy táblának is nekicsapódott a kocsi: mentőhelikopter szállt le az M1-esre
Újabb torlódás és baleset az M1-es autópályán. Mentőhelikoptert és tűzoltókat is riasztottak az M1-es balesethez, Ács közelében.
Lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát az autó az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Ács közelében, a 96. kilométernél. A járműben ketten utaztak, őket a mentők vizsgálták. Az M1-es balesetről a vármegyei katasztrófavédelem számolt be.
Az M1-es balesethez több egység is kivonult
A műszaki mentést végző ácsi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépkocsit. A balesethez az ácsi önkéntes tűzoltók is kivonultak. Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Forgalmi akadályra kell számítani. A torlódás 3 kilométeres az országhatár irányába.
Hétfőn is mentőhelikoptert kellet riasztani az M1-es autópályára.
