46 perce
Kiderült, kik sérültek meg az M1-es balesetben, Tatabányánál – megszólaltak a mentősök
Két embert szállítottak kórházba a mentők, egyiküket légi úton. Súlyos sérültje is van az M1-es balesetnek.
Hétfőn délután kettő körül két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, az útszakaszt teljesen lezárták– írta a vármegyei katasztrófavédelem. Az egyik autó trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult. Ahogyan arról beszámoltunk az M1-es balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.
Mentőhelikopter az M1-es baleseténél
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.
Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében