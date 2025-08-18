Kiderült, kik sérültek meg az M1-es balesetben, Tatabányánál – megszólaltak a mentősök

Hétfőn délután kettő körül két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, az útszakaszt teljesen lezárták– írta a vármegyei katasztrófavédelem. Az egyik autó trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult. Ahogyan arról beszámoltunk az M1-es balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.

M1-es baleset, tatabánya térségében

Forrás: 24 Óra

Mentőhelikopter az M1-es baleseténél

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.