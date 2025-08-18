augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentőhelikopter

1 órája

Kiderült, kik sérültek meg az M1-es balesetben, Tatabányánál – megszólaltak a mentősök

Címkék#m1-es#mentőhelikopter#mentő#M1-es autópálya#baleset

Két embert szállítottak kórházba a mentők, egyiküket légi úton. Súlyos sérültje is van az M1-es balesetnek.

Kemma.hu

Hétfőn délután kettő körül két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, az útszakaszt teljesen lezárták– írta a vármegyei katasztrófavédelem. Az egyik autó trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult. Ahogyan arról beszámoltunk az M1-es balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett.

m1-es baleset
M1-es baleset, tatabánya térségében
Forrás:  24 Óra

Mentőhelikopter az M1-es baleseténél

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu