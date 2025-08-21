Két súlyos sérültjei is van az M1-es, ácsi balesetnek - itt a mentők válasza

Augusztus 20-án a délutáni, esti órákban baleset történt az M1-es autópályán, Ács közelében, a 96. kilométernél. Ahogyan arról a vármegyei katasztrófavédelem is beszámolt, egy autó lesodródott az úttestről, letarolta a szalagkorlátot és egy hirdetőtáblát. Az M1-es balesethez tűzoltókat és mentőhelikoptert is riasztottak. Azóta az MKIF Zrt. információi szerint a kialakult torlódás feloszlott.

M1-es baleset: mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Sérültjei is voltak az M1-es balesetnek

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjének tájékoztatása szerint a helyszínről egy 60 év körüli nőt súlyos sérülésekkel, egy 60 év körüli férfit pedig fejsérüléssel szállítottak kórházba.