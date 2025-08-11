augusztus 11., hétfő

Baleset

1 órája

Fékezés nélkül rohant az álló autóba – videón az M1-es baleset

Címkék#MKIF#m1#felvétel#baleset

Egy rossz döntés és figyelmetlenség is elég volt ahhoz, hogy súlyos baleset történjen. A múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán négy jármű ütközött össze, ketten megsérültek.

Kemma.hu

Egy pillanatnyi figyelmetlenség és egy rossz döntés is elég lehet ahhoz, hogy az M1-es autópályán tragédia történjen. Az MKIF a közösségi oldalán közzétett felvétellel hívta fel a figyelmet arra, milyen gyorsan bekövetkezhet a baj, ha nem tartjuk be az alapvető közlekedési szabályokat.

baleset, m1-es autópálya
Az M1-esen történt balesetben négy jármű ütközött, ketten megsérültek
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.

Percekig állt az M1-es forgalmában

A múlt héten az M1-es autópálya biatorbágyi szakaszán négy jármű ütközött össze, a balesetben egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben megsérült. Az eset egy személyautó műszaki hibájával indult: a jármű lassulni kezdett, majd a forgalmi sávban teljesen megállt. Ahelyett, hogy a leállósávba húzódott volna, percekig vesztegelt, miközben az érkező autók kikerülték.

Fékezés nélkül csapódott az álló autóba

Egy fehér furgon sofőrje azonban vélhetően nem a forgalomra figyelt, így fékezés nélkül rohant az álló járműbe. Az ütközés erejétől az autó egy teherautó elé sodródott. A felvételen az is látszik, hogy a baleset után egy terepjáró sofőrje szabálytalanul, tolatva próbálta ellenőrizni a járművét – ez autópályán életveszélyes és szigorúan tilos.

Alapszabályok, amelyek életet menthetnek

Az MKIF hangsúlyozza: a követési távolság betartása, a körülményekhez igazított sebesség és a műszaki hibák biztonságos kezelése alapvető. Műszaki gond esetén azonnal a leállósávba kell húzódni, láthatósági mellényt felvenni, elakadásjelző háromszöget kihelyezni, és a segítséget a szalagkorláton kívül, biztonságos helyen megvárni.

 

