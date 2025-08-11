Teljes káosz az M1-esen: három helyen is baleset lassítja a forgalmat

Hétfőn több helyszínen is komoly torlódás alakult ki az M1-es autópályán, miután rövid időn belül három baleset történt.

Mindkét irányban jelentős torlódások alakultak ki az M1-es autópályán a balesetek miatt

Forrás: beküldött

Torlódások az M1-es mindkét irányában

Az MKIF tájékoztatása szerint, az országhatár felé vezető oldalon, a 49-es kilométernél történt karambol miatt a járművek csak egy sávban közlekedhetnek. A feltorlódott sor hossza itt már meghaladja az öt kilométert.

A főváros irányában szintén két helyszínen is baleset lassítja a forgalmat. A 29-es kilométernél történt ütközés miatt csak egy sáv járható, a torlódás több mint három kilométeres. Nem sokkal odébb, a 120-as kilométernél is történt egy baleset, ahol a dugó hossza meghaladja a négy kilométert.

Az autósok mindkét irányban jelentős késésekkel számolhatnak, ezért érdemes alternatív útvonalat keresni vagy a tervezett indulást későbbre halasztani.