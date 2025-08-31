3 órája
Minden napra jutott a káoszból, ez volt a hét az M1-esen
Minden napra jutott baleset és hatalmas torlódások is. Az M1-es autópálya a nyár utolsó hetére sem lett jobb. Összeszedtük mi minden történt az utakon.
Az M1-es autópálya rosszabb, mint valaha
Több kilométeres torlódás alakult ki a 18-as kilométernél pénteken.
Csütörtökön két karambol is történt az egyik Bicskénél a másik Tatabányánál és több helyen is munkálatok lassították a forgalmat,
Szerdán pedig a fűnyírás szólt bele a forgalomba.
Hétfő délelőtt Lébény közelében többszemélyes baleset volt. Herceghalom térségében pedig több kilométeres volt a dugó.
Szombaton sem volt könnyű helyzet az utakon. A reggelt már egy balesettel kezdtük a 1128-as úton, ahol 4 emberhez is mentők jöttek. Két embert súlyos sérülésekkel kelet kórházba szállítani.
A vasárnapot se úsztuk meg baleset nélkül, amikor két személyautó ütközött össze az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom és Bicske között: