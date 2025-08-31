Minden napra jutott a káoszból, ez volt a hét az M1-esen

Újabb hét újabb káosz az M1-esen. Nap mint nap jött hír balesetről vagy torlódásról. Cikkünkben összeszedtük az elmúlt egy hét történéseit az M1-es autópálya szakaszain.

M1-es autópálya: ennyi mindent történt egy hét alatt

Forrás: beküldött

Az M1-es autópálya rosszabb, mint valaha

Több kilométeres torlódás alakult ki a 18-as kilométernél pénteken.