Összefoglaló

3 órája

Minden napra jutott a káoszból, ez volt a hét az M1-esen

Minden napra jutott baleset és hatalmas torlódások is. Az M1-es autópálya a nyár utolsó hetére sem lett jobb. Összeszedtük mi minden történt az utakon.

Újabb hét újabb káosz az M1-esen. Nap mint nap jött hír balesetről vagy torlódásról. Cikkünkben összeszedtük az elmúlt egy hét történéseit az M1-es autópálya szakaszain. 

Az M1-es autópálya
M1-es autópálya: ennyi mindent történt egy hét alatt
Az M1-es autópálya rosszabb, mint valaha

Több kilométeres torlódás alakult ki a 18-as kilométernél pénteken.

Csütörtökön két karambol is történt az egyik Bicskénél a másik Tatabányánál és több helyen is munkálatok lassították a forgalmat,

Szerdán pedig a fűnyírás szólt bele a forgalomba.

Hétfő délelőtt Lébény közelében többszemélyes baleset volt. Herceghalom térségében pedig több kilométeres volt a dugó.

Szombaton sem volt könnyű helyzet az utakon. A reggelt már egy balesettel kezdtük a 1128-as úton, ahol 4 emberhez is mentők jöttek. Két embert súlyos sérülésekkel kelet kórházba szállítani.

A vasárnapot se úsztuk meg baleset nélkül, amikor két személyautó ütközött össze az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom és Bicske között:

 

