Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében

Két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban. Az egyik jármű trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

Mentőhelikopter is érkezett az M1-es autópálya baleseti helyszínére

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

M1-es autópálya: mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanítják a kocsikat, valamint megszüntetik az üzemanyagfolyást. A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett, teljes útlezárás mellett tartanak a munkálatok.