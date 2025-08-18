augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

26°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

46 perce

Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében

Címkék#m1-es#mentőhelikopter#M1-es autópálya#baleset

Tűzoltók a katasztrófavédelem és mentőhelikopter is érkezett a balesethez. A M1-es autópálya tatabányai térségénél teljes az útlezárás.

Kemma.hu

Két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban. Az egyik jármű trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

Mentőhelikopter is érkezett az M1-es autópálya baleseti helyszínére
Mentőhelikopter is érkezett az M1-es autópálya baleseti helyszínére
Fotó: Flajsz Peter / Forrás:  24 Óra

M1-es autópálya: mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez

A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanítják a kocsikat, valamint megszüntetik az üzemanyagfolyást. A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett, teljes útlezárás mellett tartanak a munkálatok.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu