46 perce
Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében
Tűzoltók a katasztrófavédelem és mentőhelikopter is érkezett a balesethez. A M1-es autópálya tatabányai térségénél teljes az útlezárás.
Két gépjármű ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél, Tatabánya térségében, a Győr felé vezető irányban. Az egyik jármű trélert vontatott, az ütközés erejétől az oldalára borult – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.
M1-es autópálya: mentőhelikoptert is riasztottak a balesethez
A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanítják a kocsikat, valamint megszüntetik az üzemanyagfolyást. A balesethez az egységek és a társhatóságok járművei mellett egy mentőhelikopter is érkezett, teljes útlezárás mellett tartanak a munkálatok.