23 kilométeres dugó, balesetek és hatósági útzárak: tragikus ami, most az M1-es autópályán zajlik

Szörnyű állapotok uralkodnak az M1-es autópálya útjain. Majdnem nap mint nap jön hír balesetről vagy torlódásról. Vannak persze kisebb forgalmi lassulások munkálatok vagy kisebb problémák miatt, de pár nappal ezelőtt egy több mint 20 kilométeres gigadugó is kialakult. A mai nap sem könnyű az autópályán, ugyanis egy balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, és lezárták a pályát Tatabánya térségében. Most összeszedtük az előző napok útlezárásait és baleseteit, amik az M1-esen történtek.

M1-es autópálya, teljes a káosz

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az M1-es autópálya mögött nehéz napok állnak

Hétfőn két baleset is történt, mindkettőhöz útlezárást rendeltek el, és az egyik ütközéshez riasztották a tűzoltókat a mentőket és a katasztrófavédelmet is.