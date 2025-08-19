augusztus 19., kedd

Káosz

1 órája

23 kilométeres dugó, balesetek és hatósági útzárak: tragikus ami, most az M1-es autópályán zajlik

Címkék#m1-es#dugó#M1-es autópálya#baleset

Nem volt könnyű közlekedni az M1-esen a napokban. Összeszedtük, hogy mi minden történt az M1-es autópálya útjain balesetektől kezdve teljes útlezárásokig.

Czita Dóra

Szörnyű állapotok uralkodnak az M1-es autópálya útjain. Majdnem nap mint nap jön hír balesetről vagy torlódásról. Vannak persze kisebb forgalmi lassulások munkálatok vagy kisebb problémák miatt, de pár nappal ezelőtt egy több mint 20 kilométeres gigadugó is kialakult. A mai nap sem könnyű az autópályán, ugyanis egy balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, és lezárták a pályát Tatabánya térségében. Most összeszedtük az előző napok útlezárásait és baleseteit, amik az M1-esen történtek.

M1-es autópálya, teljes a káosz
M1-es autópálya, teljes a káosz
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az M1-es autópálya mögött nehéz napok állnak

Hétfőn két baleset is történt, mindkettőhöz útlezárást rendeltek el, és az egyik ütközéshez riasztották a tűzoltókat a mentőket és a katasztrófavédelmet is.

Gigadugókba is belefuthattunk az elmúlt napokban.

És sajnos több brutális ütközés is történt, még tömegbalesetről is kaptunk hírt. Volt, ahol az autóból semmi sem maradt.

De nem csak az M1-es történtek szörnyűségek. A hétvége során a 13-as főúton is karambol történt, a mentőket is megkerestük, hogy megtudjuk kik voltak a sérültek.

 

