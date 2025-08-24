39 perce
Baleseti rekord az M1-esen?! Elképesztő mennyiségű karambol történt
Az elmúlt hét során valóságos baleseti lavina söpört végig az utakon. Rengeteg balesetnek voltunk szemtanúi, köztük veszélyes karamboloknak Tatabányán, Oroszlányban, valamint a 13-as főúton. De a leginkább az M1-es autópálya volt érintett: annyi karambol történt ugyanis itt, mintha valóban elátkozta volna valami a sztrádát.
Az elmúlt hét valóságos balesethullámot hozott Komárom-Esztergom vármegyében. Elátkozott hellyé vált az M1-es autópálya, hiszen szinte minden nap történt kisebb-nagyobb karambol, (vasárnap például 4 is), de a sztráda mellett a 13-as főút, valamint Tatabánya és Oroszlány utcái is színhelyei voltak komoly közlekedési fennakadásoknak. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.
Az M1-es autópálya történései
Mentőhelikoptert is riasztottak az M1-es balesethez, teljes az útzár tatabánya térségében
23 kilométeres dugó, balesetek és hatósági útzárak: tragikus ami, most az M1-es autópályán zajlik
Baleset bénítja az M1-es autópálya ezen szakaszát: kerüld el ha tudod
Helyszíni fotókon a durva M1-es baleset, az egyik kocsiból alig maradt valami
Szalagkorlátnak és egy táblának is nekicsapódott a kocsi: mentőhelikopter szállt le az M1-esre
Két súlyos sérültjei is van az M1-es, ácsi balesetnek - megszólaltak a mentők
Több baleset is történt reggel az M1-esen, mentőket riasztottak egy hármas karambolhoz
További súlyos balesetek:
Járműszállítóval karambolozott egy személyautó a 13-as főúton