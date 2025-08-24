augusztus 24., vasárnap

Összefoglaló

1 órája

Baleseti rekord az M1-esen?! Elképesztő mennyiségű karambol történt

Címkék#sztráda#autósok#M1-es autópálya#autópálya#karambol#baleset

Az elmúlt hét során valóságos baleseti lavina söpört végig az utakon. Rengeteg balesetnek voltunk szemtanúi, köztük veszélyes karamboloknak Tatabányán, Oroszlányban, valamint a 13-as főúton. De a leginkább az M1-es autópálya volt érintett: annyi karambol történt ugyanis itt, mintha valóban elátkozta volna valami a sztrádát.

Kemma.hu

Az elmúlt hét valóságos balesethullámot hozott Komárom-Esztergom vármegyében. Elátkozott hellyé vált az M1-es autópálya, hiszen szinte minden nap történt kisebb-nagyobb karambol, (vasárnap például 4 is), de a sztráda mellett a 13-as főút, valamint Tatabánya és Oroszlány utcái is színhelyei voltak komoly közlekedési fennakadásoknak. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.

m1-es autópálya
Elátkozott út lett az M1-es autópálya? Rengeteg baleset történt 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az M1-es autópálya történései

További súlyos balesetek:

 

