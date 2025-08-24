Baleseti rekord az M1-esen?! Elképesztő mennyiségű karambol történt

Az elmúlt hét valóságos balesethullámot hozott Komárom-Esztergom vármegyében. Elátkozott hellyé vált az M1-es autópálya, hiszen szinte minden nap történt kisebb-nagyobb karambol, (vasárnap például 4 is), de a sztráda mellett a 13-as főút, valamint Tatabánya és Oroszlány utcái is színhelyei voltak komoly közlekedési fennakadásoknak. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.

Elátkozott út lett az M1-es autópálya? Rengeteg baleset történt

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Az M1-es autópálya történései