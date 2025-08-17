augusztus 17., vasárnap

Baleset

45 perce

Hármas karambol történt az M1-esen, Mocsa térségében

Címkék#M1-es#Mocsa#baleset

Három autó ütközött. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom.

Kemma.hu

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mocsa térségében, a 82-es és 83-as kilométerszelvény között. A helyszín előtt az egybefüggő torlódás hossza meghaladta az 5 km-t.

Az M1-es autópálya
M1-es autópálya: hármas karambol mocsánál 
Forrás:  beküldött

M1-es autópálya, ezen a szakaszon csak egy sávon halad a forgalom 

A balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók mentek ki. A tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik járműből. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

 

