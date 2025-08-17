Hármas karambol történt az M1-esen, Mocsa térségében

Három személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Mocsa térségében, a 82-es és 83-as kilométerszelvény között. A helyszín előtt az egybefüggő torlódás hossza meghaladta az 5 km-t.

M1-es autópálya: hármas karambol mocsánál

Forrás: beküldött

M1-es autópálya, ezen a szakaszon csak egy sávon halad a forgalom

A balesethez a tatabányai hivatásos tűzoltók mentek ki. A tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik járműből. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon halad a forgalom – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.