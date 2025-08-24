1 órája
Több baleset is történt reggel az M1-esen, mentőket riasztottak egy hármas karambolhoz
Több baleset is történt az autópályán. Az M1-es autópálya egyik szakaszán hármas karambol történt, ahova a mentőket is riasztották.
Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Vértesszőlős és Tata között. A Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a hármas baleset helyszínére, ahova a mentőket is riasztották. Az érintett sztrádaszakaszon egy sávon haladnak a járművek – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem. A torlódás 5 kilométeres.
Az M1-es autópálya a mai nap:
Az MKIF Zrt. információja szerint egy másik baleset is történt az M1-esen az országhatár felé vezető oldalon a 39-es kilométernél. A torlódás 5 kilométeres Győr irányába.
FRISSÍTÉS: Az M1-esen az országhatár felé vezető oldalon a 39-es kilométernél a torlódás már 10 kilométerre nőtt.
Tegnap is hármas karambol történt, Tatabányán. Sérültjei is voltak a balesetnek.