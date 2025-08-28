augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulók
Összefoglaló

23 perce

Rengeteg baleset az M1-esen autópályán, embertelen káoszba kerültek az autósok

Címkék#útlezárás#karambol#baleset

Hétről hétre egyre több a baleset és az utánuk következő torlódások. Mondjuk mennyi karambol történt az M1-es autópálya melyik részén.

Kemma.hu

A nyári időszak mindig nehéz az autópályákon, ez idén sincs máshogy az M1-esen. Megint összeszedtük az elmúlt hét nap baleseteit, út lezárásait és hatalmas torlódásait. Az elmúlt napok is egy igazi balesethullámot hoztak az M1-es autópálya szakaszain. A szerda napot is dugóval kezdtük Tatabánya térségében. Hétfőn pedig több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki Herceghalomnál. 

m1-es autópálya
Elátkozott út lett az M1-es autópálya? Rengeteg baleset történt 
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Az M1-es autópálya el van átkozva

Vasárnap négy baleset is történt, az egyik balesethez mentőket is kellet hívni. Szerencsére korházba senkit sem szállítottak. 

De nem csak az autópályákon történtek súlyos ütközések

A Komáromi 13-as főút is nagyon veszélyes lehet, ezen a nyáron már halálos baleset is történt erre. Kedden pedig egy nőt kellet a mentősöknek és a tűzoltóknak kiszednia a roncsok közül.

 

 

