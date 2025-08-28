Rengeteg baleset az M1-esen autópályán, embertelen káoszba kerültek az autósok

A nyári időszak mindig nehéz az autópályákon, ez idén sincs máshogy az M1-esen. Megint összeszedtük az elmúlt hét nap baleseteit, út lezárásait és hatalmas torlódásait. Az elmúlt napok is egy igazi balesethullámot hoztak az M1-es autópálya szakaszain. A szerda napot is dugóval kezdtük Tatabánya térségében. Hétfőn pedig több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki Herceghalomnál.

Elátkozott út lett az M1-es autópálya? Rengeteg baleset történt

Az M1-es autópálya el van átkozva

Vasárnap négy baleset is történt, az egyik balesethez mentőket is kellet hívni. Szerencsére korházba senkit sem szállítottak.