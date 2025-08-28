10 perce
Rengeteg baleset az M1-esen autópályán, embertelen káoszba kerültek az autósok
Hétről hétre egyre több a baleset és az utánuk következő torlódások. Mondjuk mennyi karambol történt az M1-es autópálya melyik részén.
A nyári időszak mindig nehéz az autópályákon, ez idén sincs máshogy az M1-esen. Megint összeszedtük az elmúlt hét nap baleseteit, út lezárásait és hatalmas torlódásait. Az elmúlt napok is egy igazi balesethullámot hoztak az M1-es autópálya szakaszain. A szerda napot is dugóval kezdtük Tatabánya térségében. Hétfőn pedig több, mint 10 kilométeres torlódás alakult ki Herceghalomnál.
Az M1-es autópálya el van átkozva
Vasárnap négy baleset is történt, az egyik balesethez mentőket is kellet hívni. Szerencsére korházba senkit sem szállítottak.
Ilyen nincs: már a negyedik baleset történik az M1-esen vasárnap
Több baleset is történt reggel az M1-esen, mentőket riasztottak egy hármas karambolhoz
Két súlyos sérültjei is van az M1-es, ácsi balesetnek - megszólaltak a mentők
Szalagkorlátnak és egy táblának is nekicsapódott a kocsi: mentőhelikopter szállt le az M1-esre
Ma is elesett az M1-es autópálya, valahol már 10 kilométeres a dugó
De nem csak az autópályákon történtek súlyos ütközések
A Komáromi 13-as főút is nagyon veszélyes lehet, ezen a nyáron már halálos baleset is történt erre. Kedden pedig egy nőt kellet a mentősöknek és a tűzoltóknak kiszednia a roncsok közül.
Itt a mentők válasza, mondjuk ki sérült meg a 13-as főúti balesetben