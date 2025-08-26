Autósok figyelem! Három jármű ütközött az M1-es autópályán

A hétfő délelőtti órákban ismét baleset lassította a forgalmat az M1-es autópályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon több jármű ütközött, ezért az arra közlekedőknek számítaniuk kell a torlódásra.

A lébényi tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután három jármű összeütközött az M1-esen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Három jármű ütközött az M1-esen

A rendelkezésre álló információk szerint két személyautó és egy kisbusz szenvedett ráfutásos balesetet az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény közelében. A helyszínre a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a kisbuszt áramtalanították – írja a katasztrófavédelem.

Forgalmi akadályt okoz a karambol

A baleset miatt a forgalom lelassult, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük.