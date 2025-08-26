3 órája
Autósok figyelem! Három jármű ütközött az M1-es autópályán
Három jármű ütközött össze hétfő délelőtt Lébény közelében. A baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán történt, ahol a helyszínelés idejére torlódás alakult ki.
A hétfő délelőtti órákban ismét baleset lassította a forgalmat az M1-es autópályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon több jármű ütközött, ezért az arra közlekedőknek számítaniuk kell a torlódásra.
Három jármű ütközött az M1-esen
A rendelkezésre álló információk szerint két személyautó és egy kisbusz szenvedett ráfutásos balesetet az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény közelében. A helyszínre a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a kisbuszt áramtalanították – írja a katasztrófavédelem.
Forgalmi akadályt okoz a karambol
A baleset miatt a forgalom lelassult, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük.