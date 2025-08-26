augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

3 órája

Autósok figyelem! Három jármű ütközött az M1-es autópályán

Címkék#személyautó#karambol#autópálya#baleset

Három jármű ütközött össze hétfő délelőtt Lébény közelében. A baleset az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán történt, ahol a helyszínelés idejére torlódás alakult ki.

Kemma.hu

A hétfő délelőtti órákban ismét baleset lassította a forgalmat az M1-es autópályán. A Hegyeshalom felé vezető oldalon több jármű ütközött, ezért az arra közlekedőknek számítaniuk kell a torlódásra.

M1-es autópálya: több baleset is történt csak ma reggel
A lébényi tűzoltók dolgoznak a helyszínen, miután három jármű összeütközött az M1-esen
Fotó: Hagymási Bence / Forrás:  24 Óra

Három jármű ütközött az M1-esen

A rendelkezésre álló információk szerint két személyautó és egy kisbusz szenvedett ráfutásos balesetet az autópálya 148-as kilométerszelvényénél, Lébény közelében. A helyszínre a lébényi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a kisbuszt áramtalanították – írja a katasztrófavédelem.

Forgalmi akadályt okoz a karambol

A baleset miatt a forgalom lelassult, az érintett szakaszon torlódásra kell számítani. A hatóságok a helyszínen dolgoznak, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu