Torlódás
1 órája
Ma is elesett az M1-es autópálya, valahol már 10 kilométeres a dugó
Valahol sávzárra is kell számítani. Az M1-es autópálya több szakaszán is lassulásokra és dugókra kell számítani.
Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 94-es km-nél található Concó-pihenőhelynél sávzárásra és 10 km-t meghaladó lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 85-ös km-nél és a Nagyigmánd-Bábolna-Bana útvonalon kerülhet.
Az M1-es autópálya vasárnap
Torlódás alakult ki az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a Biatorbágy térségében 3-4 km-es dugó alakult ki. Kicsivel távolabb, Herceghalom és Szárliget között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre kell számítani – írta az Útinform.hu.
