Ma is elesett az M1-es autópálya, valahol már 10 kilométeres a dugó

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 94-es km-nél található Concó-pihenőhelynél sávzárásra és 10 km-t meghaladó lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 85-ös km-nél és a Nagyigmánd-Bábolna-Bana útvonalon kerülhet.

Egymást érik a torlódások az M1-es autópálya több szakaszán

Forrás: Beküldött

Az M1-es autópálya vasárnap

Torlódás alakult ki az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a Biatorbágy térségében 3-4 km-es dugó alakult ki. Kicsivel távolabb, Herceghalom és Szárliget között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre kell számítani – írta az Útinform.hu.

