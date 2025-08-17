augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Torlódás

42 perce

Ma is elesett az M1-es autópálya, valahol már 10 kilométeres a dugó

Címkék#M1-es#torlódás#M1-es autópálya

Valahol sávzárra is kell számítani. Az M1-es autópálya több szakaszán is lassulásokra és dugókra kell számítani.

Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 94-es km-nél található Concó-pihenőhelynél sávzárásra és 10 km-t meghaladó lassulásra, torlódásra kell készülni. Aki teheti, térjen le a 85-ös km-nél és a Nagyigmánd-Bábolna-Bana útvonalon kerülhet.

m1-es autópálya
Egymást érik a torlódások az M1-es autópálya több szakaszán
Forrás: Beküldött

Az M1-es autópálya vasárnap

Torlódás alakult ki az M1-es autópályán, Hegyeshalom irányába a Biatorbágy térségében 3-4 km-es dugó alakult ki. Kicsivel távolabb, Herceghalom és Szárliget között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki, hosszabb menetidőre kell számítani – írta az Útinform.hu.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu