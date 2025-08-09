Rolleren érkezett, de nem sportolni akart Esztergomban

Augusztus 5-én délután egy 20 éves férfi rolleren tűnt fel Esztergom egyik népszerű szabadidőparkjában. Rövid ott-tartózkodása után nyoma veszett – de nem üres kézzel. A lopás körülményeit a térfigyelő kamerák segítettek tisztázni, és a nyomozás meglepően gyors fordulatot vett.

Rollerral távozott a lopás után: rekordidő alatt fogták el a zsaruk

Forrás: Shutterstock/Illusztráció



Gyors rendőri munka a lopás ügyében

A felvételek alapján a rendőrök egy nap alatt azonosították az elkövetőt, akit korábbról már ismertek, és a jellegzetes roller is segítette a beazonosítást – írja a police.hu. Másnap a nyomozók a férfi otthonában kutatást tartottak, ahol az ellopott tárgyak nagy része előkerült. A holmikat visszaadták a tulajdonosnak, a fiatal férfi ellen pedig lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás.

Nemrégiben is írtunk egy esetről, ahol a rendőrség szemfülességének köszönhetően pikk-pakk kattant a bilincs az elkövetőn. Erről itt olvashatsz.