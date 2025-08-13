A rendőrség a lakosság segítségét kéri – lopás miatt keresnek egy nőt

A Tatabányai Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki augusztus 7-én a ricsei születésű Balogh Éva ellen. A 1968. április 22-én született nő lopás bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható – írta meg a police.hu. Az ügyben a Tatabányai Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.

Lopás miatt keresik a képen látható nőt

Forrás: police.hu

