A rendőrség a lakosság segítségét kéri – lopás miatt keresnek egy nőt
A rendőrség országos körözést adott ki egy 56 éves nő ellen. Az illetőt a bíróság lopás bűncselekményével gyanúsítja.
A Tatabányai Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki augusztus 7-én a ricsei születésű Balogh Éva ellen. A 1968. április 22-én született nő lopás bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható – írta meg a police.hu. Az ügyben a Tatabányai Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.
Lopás miatt keresik a nőt
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a Tatabányai Rendőrkapitányságot a +36 (34) 517-777-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél.
