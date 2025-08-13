augusztus 13., szerda

1 órája

A rendőrség a lakosság segítségét kéri – lopás miatt keresnek egy nőt

Címkék#lopás#rendőrség#Tatabányai Rendőrkapitányság#körözés#bűncselekmény

A rendőrség országos körözést adott ki egy 56 éves nő ellen. Az illetőt a bíróság lopás bűncselekményével gyanúsítja.

Kemma.hu

A Tatabányai Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki augusztus 7-én a ricsei születésű Balogh Éva ellen. A 1968. április 22-én született nő lopás bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható – írta meg a police.hu. Az ügyben a Tatabányai Rendőrkapitányság folytatja a körözési eljárást.

Lopás miatt keresik a képen látható nőt
Lopás miatt keresik a képen látható nőt
Forrás: police.hu

Lopás miatt keresik a nőt

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki a körözött személy tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, hívja a Tatabányai Rendőrkapitányságot a +36 (34) 517-777-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél.

 

