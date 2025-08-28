augusztus 28., csütörtök

Lefoglalták

1 órája

Több lőfegyver és több száz lőszer volt a rédei férfinél

Címkék#lőszerbirtoklás#lőfegyver#lőszer

Visszaélés miatt nyújtott be vádiratot a Komáromi Járási Ügyészség. A rédei férfinél két lőfegyvert és több száz lőszert találtak.

Kemma.hu

A visszaélés lőfegyverrel bűntette miatt indult ügyben a Komáromi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a rédei  férfival szemben, aki 2024. július 4-ig engedély nélkül birtokolt két darab lőfegyvert és 315 darab lőszert.

lőfegyver
Visszaélés lőfegyverrel
Forrás:  Getty Images

Két lőfegyver és több száz lőszer

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt a férfi büntetlen előéletű.

Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy a Komáromi Járásbíróság a férfival szemben tárgyalás nélkül felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, a lefoglalt lőfegyvereket és lőszert kobozza el.

