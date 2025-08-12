Tűz
Lángok csaptak fel Bábolnán: több tűzoltóegység is rohant a helyszínre
Mondjuk, hova rohantak a tűzoltók.
Tűz keletkezett egy melléképületben, Bábolnán, a Radnóti Miklós utcában, a Kinizsi Pál utca közelében – írta meg a katasztrófavédelem. Az ingatlan két helyiségét érintették a lángok, amelyek mintegy tíz négyzetméteren berendezési tárgyakban tettek kárt. Az ácsi és a nagyigmándi önkormányzati, valamint az ácsi és a bábolnai önkéntes tűzoltók három vízsugárral eloltották a tüzet, és kiszellőztetik az épületet.
