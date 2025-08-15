Kigyulladt egy lakás Tatabányán, tűzoltók érkeztek a helyszínre

Csütörtök délután lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók Tatabánya egyik társasházához, az Ifjúság utcában. Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat.

Lakástűz miatt vonultak a tűzoltók

Egy társasház első emeleti lakásában csaptak fel a lángok, amelyek gyorsan terjedtek a lakótérben. Több berendezési tárgy is meggyulladt, a sűrű füst pedig a nyílászárókon keresztül az utcára is kiáradt, így a tűzeset nem maradt észrevétlen.

A tatabányai hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, eloltották a tüzet, majd átszellőztették az érintett lakást. A katasztrófavédelem közlése szerint személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős lehet.