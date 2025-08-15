augusztus 15., péntek

Mária névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vészhelyzet

37 perce

Kigyulladt egy lakás Tatabányán, tűzoltók érkeztek a helyszínre

Címkék#tűzeset#Tatabánya#Ifjúság utca#társasház

Csütörtök délután riasztották a tűzoltókat Tatabányára, az Ifjúság utcába. A lakástűz egy első emeleti társasházi ingatlanban keletkezett, a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt.

Kemma.hu

Csütörtök délután lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók Tatabánya egyik társasházához, az Ifjúság utcában. Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat.

Halálos lakástűz a településen
Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat az Ifjúság utcába, a lángokat gyorsan sikerült megfékezniük
Forrás: Shutterstock

Lakástűz miatt vonultak a tűzoltók

Egy társasház első emeleti lakásában csaptak fel a lángok, amelyek gyorsan terjedtek a lakótérben. Több berendezési tárgy is meggyulladt, a sűrű füst pedig a nyílászárókon keresztül az utcára is kiáradt, így a tűzeset nem maradt észrevétlen.

A tatabányai hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, eloltották a tüzet, majd átszellőztették az érintett lakást. A katasztrófavédelem közlése szerint személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu