1 órája
Emberéletet követelt a tatabányai lakástűz
Nagy volt a riadalom péntek délután Tatabányán, az Ifjúság utcában. Lakástűz ütött ki ugyanis egy második emeleti társasházi ingatlanban. Most szörnyű fejleményeket kaptunk az esetről.
Mint arról beszámoltunk, péntek délután lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók Tatabánya egyik társasházához, az Ifjúság utcában. Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat. Bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben szörnyű dologra bukkantak a tűzoltók.
Halálos áldozata is volt a lakástűznek
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.
A lakás- és egyéb ingatlantüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel kiemelt helyen.