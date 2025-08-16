Emberéletet követelt a tatabányai lakástűz

Halálos áldozata is volt a lakástűznek

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

A lakás- és egyéb ingatlantüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel kiemelt helyen.