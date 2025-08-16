augusztus 16., szombat

Tragédia

42 perce

Emberéletet követelt a tatabányai lakástűz

Nagy volt a riadalom péntek délután Tatabányán, az Ifjúság utcában. Lakástűz ütött ki ugyanis egy második emeleti társasházi ingatlanban. Most szörnyű fejleményeket kaptunk az esetről.

Kemma.hu

Mint arról beszámoltunk, péntek délután lakástűz miatt vonultak ki a tűzoltók Tatabánya egyik társasházához, az Ifjúság utcában. Az egységek gyorsan a helyszínre értek, hogy megfékezzék a lángokat. Bár a tűz oltása közben személyi sérülés nem történt, a lakás átkutatása közben szörnyű dologra bukkantak a tűzoltók.

tűzoltó tűz tűzeset lakástűz
Lakástűz Tatabányán: tragédia történt
Fotó: Dziurek / Forrás: Shuterstock/Illusztráció

Halálos áldozata is volt a lakástűznek

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a sűrű füsttel telített ingatlan szobájában egy idős ember holttestét találták meg. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít. 

A lakás- és egyéb ingatlantüzek főbb kiváltó okai között a nyílt láng használata, a meghibásodott fűtőeszközök és az elektromos zárlat szerepel kiemelt helyen.

