A különleges nevű mongol férfi után nyomoznak a komáromi rendőrök

Mongol születésű férfit köröz a komáromi rendőrség. A police.hu adatbázisa szerint a férfit 2022 januárja óta körözik emberölés miatt. A körözött férfinak igen különös neve van: Enkhtsetseg MunkHhJjin.

A körözött férfi

1993. március 8-án Ulánbátorban született a körözött személy és mongol állampolgár. A körözési eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság folytatja és ők adták ki ellen az elfogatóparancsot.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az értesítse a hatóságokat a Komáromi Rendőrkapitányság telefonszámán: +36 (34) 541 020.

De nem ez volt az egyetlen különös eset a napokból, Enkhtsetseg mellett egy koreai férfit is keres a komáromi rendőrség, szintén gyilkosság miatt.