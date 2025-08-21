augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

18°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes

34 perce

A különleges nevű mongol férfi után nyomoznak a komáromi rendőrök

Címkék#gyilkoság#körözés#emberölés

Gyilkosság miatt keresik a komáromi rendőrök a mongol személyt. A körözött férfi ellen 3 éve van kint elfogatóparancs.

Kemma.hu

Mongol születésű férfit köröz a komáromi rendőrség. A police.hu adatbázisa szerint a férfit 2022 januárja óta körözik emberölés miatt. A körözött férfinak igen különös neve van: Enkhtsetseg MunkHhJjin.

körözött férfi
A körözött férfi
Forrás:  police.hu

Enkhtsetseg MunkHhJjin a körözött férfi

1993. március 8-án Ulánbátorban született a körözött személy és mongol állampolgár. A körözési eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság folytatja és ők adták ki ellen az elfogatóparancsot

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az értesítse a hatóságokat a Komáromi Rendőrkapitányság telefonszámán: +36 (34) 541 020.

De nem ez volt az egyetlen különös eset a napokból, Enkhtsetseg mellett egy koreai férfit is keres a komáromi rendőrség, szintén gyilkosság miatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu