Elfogatóparancs

1 órája

Emberölés miatt keresnek egy koreai férfit a komáromi rendőrök +Fotó

Címkék#elfogató parancs#körözés#emberölés#rendőr

Egész Európában keresik ezt a dél-korai személyt. A körözött férfit a komáromi rendőrök nagy erővel keresik emberölés miatt.

Kemma.hu

A police.hu oldalán újabb körözés tűnt fel. A koreai férfit a Komáromi Rendőrkapitányság emberölés miatt körözi 2024-óta. A körözött férfi ellen európai elfogatóparancs is ki van adva.

A körözött férfi
A körözött férfi
Forrás:  police.hu

A körözött férfit egész Európában keresik

A keresett személy férfi, 1994. április 23-án született Pusanban, dél-koreai állampolgár. A körözést emberölés miatt rendelték el. Az ügyben a Tatabányai Törvényszék jár el, a körözési eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság folytatja. 

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a férfi tartózkodási helyéről, az értesítse a hatóságokat a Komáromi Rendőrkapitányság telefonszámán: +36 (34) 541 020.

 

 

