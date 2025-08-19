Emberölés miatt keresnek egy koreai férfit a komáromi rendőrök +Fotó

A police.hu oldalán újabb körözés tűnt fel. A koreai férfit a Komáromi Rendőrkapitányság emberölés miatt körözi 2024-óta. A körözött férfi ellen európai elfogatóparancs is ki van adva.

Forrás: police.hu

A körözött férfit egész Európában keresik

A keresett személy férfi, 1994. április 23-án született Pusanban, dél-koreai állampolgár. A körözést emberölés miatt rendelték el. Az ügyben a Tatabányai Törvényszék jár el, a körözési eljárást a Komáromi Rendőrkapitányság folytatja.