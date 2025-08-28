augusztus 28., csütörtök

Körözés

36 perce

Ha ezeket a rendszámokat látod Tatabányán, akkor nagyon figyelj, bajt jelenthet!

Címkék#rendőrség#Tatabánya#lista#rendszám

Nem árt résen lenni az utakon, mert Tatabányán is keresnek lopott járműveket. A körözött autók listáján több rendszám is szerepel, amelyeket most nyilvánosságra hoztak.

Kemma.hu

Körözött autók után nyomoznak Tatabányán is a rendőrök. A police.hu adatbázisát böngészve kiderült, hogy több jármű is szerepel a keresett kocsik listáján. Ezek a járművek nagy valószínűséggel bűncselekményhez köthetők, így ha feltűnnek az utcán, biztos lehetsz benne, hogy valami nagyon nem stimmel velük.

A körözött autók listáján több tatabányai rendszám is szerepel
Forrás:  Shutterstock
Forrás:  Shutterstock

Körözött autók Tatabányán

Az utóbbi időben több városban is bukkantak fel körözött járművek, ezért nem meglepő, hogy Tatabányán is akad belőlük jó néhány. A rendőrök rendszeresen frissítik a listát, így bárki számára ellenőrizhető, mely autók után zajlik nyomozás. Ez egyben figyelmeztetés is, hogy nem árt jobban megnézni az utakon feltűnő, gyanús kocsikat.

Mely rendszámokra kell figyelni?

A lista nem rövid: magyar és külföldi rendszámú autók is akadnak köztük. Tatabányán az alábbi rendszámokkal közlekedő kocsikat keresi a rendőrség:

Mit tegyél, ha szembejönnek?

Ha felismered bármelyiket, ne próbáld meg feltartóztatni, hanem azonnal értesítsd a Tatabányai Rendőrkapitányságot. Ezek a járművek jó eséllyel lopottak vagy más bűncselekményhez kapcsolódnak.

A teljes lista a rendőrség hivatalos adatbázisában érhető el ide kattintva.

 

