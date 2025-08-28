36 perce
Ha ezeket a rendszámokat látod Tatabányán, akkor nagyon figyelj, bajt jelenthet!
Nem árt résen lenni az utakon, mert Tatabányán is keresnek lopott járműveket. A körözött autók listáján több rendszám is szerepel, amelyeket most nyilvánosságra hoztak.
Körözött autók után nyomoznak Tatabányán is a rendőrök. A police.hu adatbázisát böngészve kiderült, hogy több jármű is szerepel a keresett kocsik listáján. Ezek a járművek nagy valószínűséggel bűncselekményhez köthetők, így ha feltűnnek az utcán, biztos lehetsz benne, hogy valami nagyon nem stimmel velük.
Körözött autók Tatabányán
Az utóbbi időben több városban is bukkantak fel körözött járművek, ezért nem meglepő, hogy Tatabányán is akad belőlük jó néhány. A rendőrök rendszeresen frissítik a listát, így bárki számára ellenőrizhető, mely autók után zajlik nyomozás. Ez egyben figyelmeztetés is, hogy nem árt jobban megnézni az utakon feltűnő, gyanús kocsikat.
Mely rendszámokra kell figyelni?
A lista nem rövid: magyar és külföldi rendszámú autók is akadnak köztük. Tatabányán az alábbi rendszámokkal közlekedő kocsikat keresi a rendőrség:
Mit tegyél, ha szembejönnek?
Ha felismered bármelyiket, ne próbáld meg feltartóztatni, hanem azonnal értesítsd a Tatabányai Rendőrkapitányságot. Ezek a járművek jó eséllyel lopottak vagy más bűncselekményhez kapcsolódnak.
A teljes lista a rendőrség hivatalos adatbázisában érhető el ide kattintva.