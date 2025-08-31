augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elfogatóparancs

1 órája

Azonnal a körözési lista élére került ez a tatabányai férfi +Fotó

Címkék#rendőrség#Kadét Róbert Pál#szökevény

Nagy erőkkel keresik a rendőrök azt a férfit, aki kábítószer-kereskedelem miatt menekül a hatóságok elől. A körözési lista szerint azóta is szökésben van, és a legkeresettebb bűnözők között tartják számon.

Kemma.hu

A rendőrség közlése szerint Kadét Róbert Pál, egy 31 éves tatabányai férfi jogerős szabadságvesztése elől bujkál. A Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, így a körözési lista kiemelt helyén szerepel.

körözési lista
A körözési lista élén szereplő férfi, Kadét Róbert Pál
Forrás: police.hu


A körözési lista élén szerepel a szökevény

A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy tud valamit a hollétéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. Névtelen bejelentést is lehet tenni, hiszen a körözési lista élén szereplő férfit veszélyesnek tartják, és továbbra is nagy erőkkel keresik.  A police.hu tájékoztatása szerint minden információ, valamint a teljes lista is elérhető az oldalukon. 

Kadét Róbert Pál több mint egy éve bujkál, legalábbis 2024 nyarűn adták ki a körözését. Csakúgy, mint a a Tatabányai Törvényszék azét a dél-koreai férfiét, akit gyilkosság miatt keresnek világszerte.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu