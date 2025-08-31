Azonnal a körözési lista élére került ez a tatabányai férfi +Fotó

A rendőrség közlése szerint Kadét Róbert Pál, egy 31 éves tatabányai férfi jogerős szabadságvesztése elől bujkál. A Zalaegerszegi Törvényszék európai elfogatóparancsot adott ki ellene, így a körözési lista kiemelt helyén szerepel.

A körözési lista élén szereplő férfi, Kadét Róbert Pál

Forrás: police.hu



A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy tud valamit a hollétéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségnek. Névtelen bejelentést is lehet tenni, hiszen a körözési lista élén szereplő férfit veszélyesnek tartják, és továbbra is nagy erőkkel keresik. A police.hu tájékoztatása szerint minden információ, valamint a teljes lista is elérhető az oldalukon.

Kadét Róbert Pál több mint egy éve bujkál, legalábbis 2024 nyarűn adták ki a körözését. Csakúgy, mint a a Tatabányai Törvényszék azét a dél-koreai férfiét, akit gyilkosság miatt keresnek világszerte.



