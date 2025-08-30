augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

53 perce

Nem vonult be a börtönbe, körözés alatt áll a tatabányai férfi

Címkék#rendőrség#Kábítószer-kereskedő#börtön

A rendőrség kiemelt körözés alatt tartja számon azt a tatabányai férfit, aki jogerős börtönbüntetését nem kezdte meg. A körözés miatt a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak elfogására.

Kemma.hu

A 47 éves Balla Jánost kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, ám a szabadságvesztés megkezdése helyett eltűnt, így most körözés alatt áll. A férfi neve már a toplistás körözöttek között szerepel, így a rendőrség fokozott erővel keresi.

Balla János a körözési lista toplistás szereplője kábítószer-kereskedelem miatt
Balla János a körözési lista toplistás szereplője kábítószer-kereskedelem miatt
Forrás: Police.hu

Kiemelt körözés alatt a tatabányai férfi

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, az haladéktalanul jelezze – akár névtelenül is. A körözés részletei és a teljes lista elérhető a police.hu hivatalos oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu