Nem vonult be a börtönbe, körözés alatt áll a tatabányai férfi

A 47 éves Balla Jánost kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, ám a szabadságvesztés megkezdése helyett eltűnt, így most körözés alatt áll. A férfi neve már a toplistás körözöttek között szerepel, így a rendőrség fokozott erővel keresi.

Forrás: Police.hu

Kiemelt körözés alatt a tatabányai férfi

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, az haladéktalanul jelezze – akár névtelenül is. A körözés részletei és a teljes lista elérhető a police.hu hivatalos oldalán.