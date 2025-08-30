2 órája
Nem vonult be a börtönbe, körözés alatt áll a tatabányai férfi
A rendőrség kiemelt körözés alatt tartja számon azt a tatabányai férfit, aki jogerős börtönbüntetését nem kezdte meg. A körözés miatt a hatóságok kiemelt figyelmet fordítanak elfogására.
A 47 éves Balla Jánost kábítószer-kereskedelem miatt ítélték el, ám a szabadságvesztés megkezdése helyett eltűnt, így most körözés alatt áll. A férfi neve már a toplistás körözöttek között szerepel, így a rendőrség fokozott erővel keresi.
Kiemelt körözés alatt a tatabányai férfi
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki felismeri a képen látható férfit, vagy bármilyen információval rendelkezik a hollétéről, az haladéktalanul jelezze – akár névtelenül is. A körözés részletei és a teljes lista elérhető a police.hu hivatalos oldalán.