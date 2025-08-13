33 perce
Dílert keresnek égre-földre a rendőrök – fotón a körözött férfi
Meglepő adatlapra bukkantunk a police.hu oldalán. Egy nőnek sminkelt férfit keresnek a rendőrök, akik súlyos bűncselekmény miatt adtak ki rá körözést.
A police.hu körözési adatbázisa szerint a 28 éves bajai férfi, Kolompár Zoltán ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság január 8-án adott ki elfogatóparancsot, akit kábítószer-kereskedelem miatt keresnek. Az ügyben a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomoz, és sürgősen szükségük van minden olyan információra, amely segítheti a férfi felkutatását.
A rendőrség kéri, hogy ha bárki felismeri Kolompár Zoltánt, akkor haladéktalanul értesítse a rendőrséget a +36 1 354 6694-es telefonszámon, vagy hívja a 112-es segélyhívót.