Dílert keresnek égre-földre a rendőrök – fotón a körözött férfi

A police.hu körözési adatbázisa szerint a 28 éves bajai férfi, Kolompár Zoltán ellen a Pesti Központi Kerületi Bíróság január 8-án adott ki elfogatóparancsot, akit kábítószer-kereskedelem miatt keresnek. Az ügyben a Budapesti VIII. kerületi Rendőrkapitányság nyomoz, és sürgősen szükségük van minden olyan információra, amely segítheti a férfi felkutatását.

Körözést adtak ki Kolompár Zoltán ellen

Forrás: police.hu