1 órája
Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban - fotók
Elképesztő,hogy viselkedett a férfi a kórházban. Lerúgta a kórházi ápolónőt a lépcsőn és másokat is ütlegelt. A bíróságon a tanúk is megszólalnak.
Hamarosan a tanúk is megszólalnak annak a férfinek a tárgyalásán, aki ámokfutást végzett az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban tavaly.
Édesanyjához ment, ám szétverte a fél kórházat az agresszor
Ápolók, biztonsági őr és egy orvos is megsérült a férfi őrjöngése és agressziója miatt. Az egyik ápolónő sérülései 3 hónap alatt gyógyultak: a csuklóízületnél kisfokú, a vállízület esetében közepes fokú mozgásbeszűküléssel járó maradandó fogyatékossága alakult ki.
Az ápoló 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, míg az orvos többek közt 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést, arccsonttörést szenvedett.
Lerúgta az ápolónőt a lépcsőn
Mint megírtuk: a férfi 2024. április 3-án a sürgősségi osztályon balhézott: ekkor vesztette el a józan ítélőképességét, szóváltásba keveredett az egyik tanúval, akit kétszer ököllel arcon ütött.
Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni, ám mivel nem engedték be, dühbe gurult. Üvöltözött, több berendezési tárgyat összetört, amellyel 343 ezer 540 forint kárt okozott. Ezután lement az emeletről, a lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. Utóbbit megtámadta: kétszer úgy arcon ütötte, hogy a betegszállító a földre rogyott. Ám a földön tovább ütlegelte a kórházi dolgozót, majd a mellett álló ápolónőt rúgta hátba.
A földön fekvőket ütlegelte, sokkolóval állították le
A betegszállító és az ápolónő is legurult a lépcsőn, ahol a feldühödött férfi mindkettőt ütlegelte. Egy pillanatra leállt, ekkor a két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült.
Ekkor érkezett meg egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra. A férfi azonban nem állt le: megütött egy érkező biztonsági őrt, aki gázspray-vel lefújta a férfit. Az ekkor már kiérkező rendőrök végül sokkolóval állították le az őrjöngőt,majd bilincsbe verve vittek el.
Az ügyészség a férfi ellen tavaly decemberben emelt vádat: börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kértek rá. Ügyét augusztus 25-én tárgyalja az Esztergomi Járásbíróság, ahol tanúkat hallgatnak meg, adott tájékoztatást a Tatabányai Törvényszék.
GALÉRIA: Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban