Tárgyalás

2 órája

Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban - fotók

Címkék#verekedés#Vaszary Kolos Kórház#orvos

Elképesztő,hogy viselkedett a férfi a kórházban. Lerúgta a kórházi ápolónőt a lépcsőn és másokat is ütlegelt. A bíróságon a tanúk is megszólalnak.

Kemma.hu

Hamarosan a tanúk is megszólalnak annak a férfinek a tárgyalásán, aki ámokfutást végzett az esztergomi Vaszary Kolos Kórházban tavaly.

Kórházban verte szét a berendezést és a dolgozóknak is nekiment az agresszor
Forrás: police.hu

Édesanyjához ment, ám szétverte a fél kórházat az agresszor

Ápolók, biztonsági őr és egy orvos is megsérült a férfi őrjöngése és agressziója miatt. Az egyik ápolónő sérülései 3 hónap alatt gyógyultak: a csuklóízületnél kisfokú, a vállízület esetében közepes fokú mozgásbeszűküléssel járó maradandó fogyatékossága alakult ki. 

Az ápoló 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el, míg az orvos többek közt 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést, arccsonttörést szenvedett.

Lerúgta az ápolónőt a lépcsőn

Mint megírtuk: a férfi 2024. április 3-án a sürgősségi osztályon balhézott: ekkor vesztette el a józan ítélőképességét, szóváltásba keveredett az egyik tanúval, akit kétszer ököllel arcon ütött.

Három nappal később a kórház intenzív osztályán ápolt édesanyjához akart bemenni, ám mivel nem engedték be, dühbe gurult. Üvöltözött, több berendezési tárgyat összetört, amellyel 343 ezer 540 forint kárt okozott. Ezután lement az emeletről, a lépcsőn szembetalálkozott egy ápolónővel és egy betegszállítóval. Utóbbit megtámadta: kétszer úgy arcon ütötte, hogy a betegszállító a földre rogyott. Ám a földön tovább ütlegelte a kórházi dolgozót, majd a mellett álló ápolónőt rúgta hátba.

A földön fekvőket ütlegelte, sokkolóval állították le

A betegszállító és az ápolónő is legurult a lépcsőn, ahol a feldühödött férfi mindkettőt ütlegelte. Egy pillanatra leállt, ekkor a két kórházi dolgozó a közeli telefonközpont helyiségbe menekült. 

Ekkor érkezett meg egy orvos, az agresszor őt is megverte, de neki végül sikerült elmenekülni és bezárkózni a sebészeti osztályra. A férfi azonban nem állt le: megütött egy érkező biztonsági őrt, aki gázspray-vel lefújta a férfit. Az ekkor már kiérkező rendőrök végül sokkolóval állították le az őrjöngőt,majd bilincsbe verve vittek el.  

Az ügyészség a férfi ellen tavaly decemberben emelt vádat: börtönbüntetést és közügyektől eltiltást kértek rá. Ügyét augusztus 25-én tárgyalja az Esztergomi Járásbíróság, ahol tanúkat hallgatnak meg, adott tájékoztatást a Tatabányai Törvényszék.

GALÉRIA: Orvost és nővéreket vert meg az őrjöngő férfi az esztergomi kórházban

 

