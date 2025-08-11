1 órája
Megdöbbentő kettős tragédia: idős férfi végzett feleségével, majd magával is+fotók, videó
Borzalmas tragédia rázta meg az országot. Kettős gyilkosság sokkolta egy falu lakóit. A helyiek értetlenül állnak a történtek előtt.
Megrázó eset sokkolta Kunfehértó békés mindennapjait, vasárnap ugyanis kettős gyilkosság történt a faluban. A szomszédok elmondása szerint az idős házaspár zárkózott életet élt, és mindketten egészségügyi problémákkal küzdöttek. Információk szerint két gyermekük van: egyikük egy közeli településen, másikuk pedig családjával egy távoli földrészen él.
A kettős gyilkosság részletei
A baon.hu cikke szerint a tragédia előtt egy héttel a férfi arról beszélt ismerőseinek, hogy felesége kórházba került. Vasárnap este fél hét körül két mentőautó és két rendőrautó érkezett a házhoz, ám a helyiek ekkor még nem tudták pontosan, mi történt – csak sejtették, hogy nagy a baj.
Nem sokkal később további rendőri egységek, köztük a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság forrónyomos csoportja és civil ruhás nyomozók is a helyszínre érkeztek. A ház előtti területet rendőrségi szalaggal zárták le. Az eset további részleteit, valamint a helyszínen készült fotókat és videókat a baon.hu oldalán lehet megtekinteni.
